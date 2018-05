Narni, Anello: Corsa al San Girolamo verso il sì

NARNI – La riunione di oggi 4 maggio è stata lunga, lunghissima, è durata oltre 4 ore prima di uscire dalle stanze con qualche risultato che ha tutta l’aria di essere finalmente positivo. La corsa all’anello del 13 maggio si disputerà e la si farà con i purosangue è anzi molto probabile che non solo per quest’anno si utilizzerà quel tipo di cavallo ma anche per gli anni a venire. Il vertice è stato duro, durissimo. Da una parte l’Asl arrivata agguerrita e piuttosto ferma sulle sue posizioni, dall’altra il Comune, l’ente Corsa e i terzieri. Francesco de Rebotti, che oltre a sindaco, è anche presidente dell’ente e quindi, di fatto, la massima autorità della festa, non solo dal lato istituzionale ma anche finanziario, visto che il Comune è il maggior sponsor della manifestazione, ha preso in mano la situazione, a ruota l’ente che ha sposato fin dall’inizio la linea diplomatico-istituzionale del presidente.

Niente fughe in avanti, niente polemiche, niente proteste eclatanti, ma lavorare a testa bassa nelle sedi giuste portando avanti le ragioni della corsa all’anello. E in buona sostanza, oggi è stata questa la linea, basata su alcuni concetti chiave. Il primo, il più lampante, è stato il decreto ministeriale che parla si di non utilizzo dei purosangue ma per i pali, per le gare di velocità, dove conta solo chi va più forte. La corsa di Narni, si è ribattutto, non è nessuna delle due cose, è una gara a chi prende più anelli e non è un palio. In più, si è sostenuto rispondendo anche agli appunti dell’Asl sulla pista, la terra con cui è stata realizzata, e che ha sostituito l’erba, è stata pensata proprio per garantire maggiore sicurezza a cavalli e cavalieri.

Queste, ed altre tesi ancora sono state portate a sostegno della bontà e del rispetto delle norme da parte dell’ente corsa e delle scuderie e da quanto è emerso alla fine della riunione l’Asl si sarebbe finalmente convinta a modificare la propria posizione e i verbali relativi. Questo almeno stando all’ufficiosità delle notizie provenienti comunque da fonti molto attendibili, in attesa della formalizzazione della decisione che arriverà probabilmente in giornata.