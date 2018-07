Narni, boom di presenze per Le Vie del cinema

NARNI – Quattromila presenze complessive alle proiezioni dei grandi classici restaurati, 250 bambini che ogni sera hanno assistito alle proiezioni dei film di Walt Disney, 10 i film i proiettati (due ogni sera), 6 ospiti di grande livello tra registi ed esperti di cinema, fra questi Nanni Moretti e Gianni Amelio, insieme al direttore artistico Alberto Crespi. Sono questi in sintesi i numeri dell’edizione 2018 de ”Le vie del cinema”, la cui 24esima edizione si è conclusa domenica sera al Parco dei Pini.

“Numeri rilevanti per una rassegna che si dedica da ben 24 anni alla proiezione di pellicole italiane restaurate”, commenta l’assessore alla cultura Lorenzo Lucarelli, che aggiunge: “Dalla prima edizione l’obiettivo è stato quello di sensibilizzare il grande pubblico sull’importanza del restauro cinematografico e di mantenere in vita il grande patrimonio del cinema italiano. In tutti questi anni la direzione artistica e la struttura organizzativa hanno mantenuto fede a questi impegni, proponendo la visione di 153 opere dell’arte cinematografica”.

L’iniziativa, dicono i numeri, è cresciuta nel tempo. Accanto a quella principale è sorta infatti la sessione dedicata alle proiezioni per i più piccoli dei classici restaurati di Walt Disney e molte sono le iniziative collaterali che accompagnano le proiezioni.

“Anche per l’edizione 2018 – sottolinea Lucarelli – la collaborazione dei volontari ha consentito di ideare, organizzare e coordinare gli allestimenti, realizzare eventi collaterali, gestire l’informazione, mentre diverse realtà locali hanno contribuito direttamente con risorse economiche, oppure offrendo beni e servizi. L’impegno continua – conclude l’assessore – si è infatti già al lavoro per il prossimo anno quando si svolgerà la 25esima edizione. Prendersi cura del destino del cinema, oltre ad essere un valore, è un impegno che va continuamente sostenuto con idee e risorse”.