Narni, gara di solidarietà senza sosta per il piccolo Giovanni

NARNI – Continua senza sosta la gara di solidarietà per il piccolo Giovanni, 5 anni, affetto da Sma, l’atrofia muscolare spinale che lo affligge fin dalla nascita. La mamma, Ilaria Ubaldi, molto conosciuta in città, grazie ai suoi trascorsi come consigliera comunale e per aver fondato anche un’associazione contro le violenze sulle donne, si sta battendo con grande coraggio e determinazione ed è riuscita a convogliare sulla causa del piccolo Giovanni un’intera comunità.

E’ partita da tempo una sottoscrizione per poter raccogliere fondi da dedicare alle cure del bambino e pochi giorni fa, in occasione della festa patronale di Sant’Azio a Taizzano sono stati raccolti 1.600 euro che andranno a sommarsi agli altri fondi necessari ad acquistare un camper attrezzato per poter portare Giovanni a Roma a curarsi. La festa di Sant’Azio è stata anche l’occasione per parlare di lotta alle mafie. Ai festeggiamenti è stato infatti invitato anche Dario Vassallo, il fratello del sindaco di Pollica ucciso da ignoti mentre faceva ritorno a casa.