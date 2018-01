Narni, le rotonde intitolate ai personaggi storici della città

NARNI – Le rotatorie stradali porteranno i nomi di illustri personaggi narnesi. La decisione è stata presa dal Comune per cercare di porre rimedio al problema della mancanza attuale di decoro urbano su queste infrastrutture viarie. L’annuncio è del vice sindaco, Marco Mercuri, che ha riconosciuto l’esistenza del problema ed ha dato mandato agli uffici preposti di realizzare un piano di intervento per ripulire le rotonde e studiare un nome da dare a ciascuna di loro. Il problema era stato sollevato dal capogruppo di Forza Italia Sergio Bruschini che aveva tuonato contro lo stato di abbandono in cui versano queste strutture. “Pieni di erbacce e di sporcizia – aveva sottolineato Bruschini – non è più possibile tenerle in questo modo. In altre realtà le rotonde sono curate e servono anche come biglietto da visita, da noi invece nessuno se ne fa carico”.