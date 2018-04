Narni, la Corsa all’Anello premia i fantini della sua lunga storia

NARNI – Sì annuncia come l’evento più suggestivo della manifestazione, del resto la corsa, i fantini e i cavalli, sono la quintessenza della Corsa all’Anello, senza di loro sarebbe tutto diverso, non ci sarebbero pathos e passione e anche la città e la sua corsa in fondo sarebbero un’altra cosa. È lo spirito della Corsa all’Anello, la sua forza emotiva a spingere tanti uomini e donne ogni anno a impegnarsi per la festa, arrivare stremati fino all’ultimo giorno per poter andare a vedere i loro fantini correre su quella pista con la speranza e l’ardore di poter alla fine gridare tutta la tensione accumulata e gioire e piangere per un anello conquistato.

Tutto questo, e loro lo sapranno di certo, lo fanno i fantini ed oggi, 28 aprile, al San Girolamo la città e il mondo della Corsa all’Anello gliene renderanno giusto omaggio. Per le 16 è infatti in programma una affascinante manifestazione dove Comune ed ente Corsa premieranno tutti i cavalieri che dal 1969 ad oggi hanno corso l’anello. Sarà una parata entusiasmante, un tuffo al cuore di ogni contradaiolo, da quelli più giovani a quelli più anziani, e sarà anche per i cavalieri un ritorno al passato, a quei giorni in cui davanti a migliaia di persone trepidanti galoppavano con coraggio e sfrontatezza per battere l’avversario, prendersi la vittoria, far gioire un intero terziere, venir portati in gloria ed essere osannati come semi dei, roba da far perdere la testa e il senno a chiunque, anche al più freddo e insensibile. Oggi sarà di nuovo il loro giorno.

Programma – Alle 10.30 ci sarà l’incontro dei partecipanti nella sala consiliare del Comune di Narni. Qui il sindaco Francesco De Rebotti ed i segretari dell’Ente Corsa all’Anello saluteranno i fantini, ai quali verrà data la possibilità di raccontare aneddoti o fatti accaduti durante la loro militanza nei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria.

Dopo il pranzo, alle 16 si terrà l’evento allo stadio San Girolamo. La manifestazione inizierà con un corteo aperto dai musici dell’Ente Corsa all’Anello e dal gonfalone della Città di Narni, seguito dalle dame dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria che porteranno su dei cuscini gli anelli d’argento vinti. Ci sarà poi l’esibizione della Fanfara a cavallo della polizia di Stato e la parata dei cavalieri giostranti dal 1969 al 2017 che verranno premiati dal sindaco Francesco De Rebotti con un anello d’argento.

Non mancherà un assaggio della Corsa all’Anello. I tre cavalieri Roberto Capitanelli (Fraporta), Federico Minestrini (Mezule) e Francesco Brunotti (Santa Maria) faranno una dimostrazione della giostra equestre che ogni anno si tiene in città la seconda domenica di maggio (quest’anno il 13). Ci sarà spazio anche per i cavalli “storici” della Corsa all’Anello che faranno il giro della pista per ricevere gli applausi del pubblico, montati dai cavalieri che hanno fatto la storia della giostra equestre narnese.

Ed infine i tre cavalieri Stefano Leonori (Fraporta), Marco Filippetti (Mezule) e Roberto Latini (Santa Maria) accompagneranno tre bambini a cavallo. Un gesto simbolico che sta a significare il passaggio di consegne tra le glorie della Corsa all’Anello e le future generazioni, nel segno di una tradizione che affonda le sue radici nella città e ne rappresenta l’anima pulsante.

Cavalieri – I cavalieri che hanno disputato la Corsa all’Anello sono 80, però alla parata ed alla premiazione ne parteciperanno 45. Alcuni di loro sono deceduti, altri non potranno prendere parte alla cerimonia. Ecco i nomi di tutti i cavalieri giostranti che saranno presenti: Fabio Angeletti, Federico Brunotti, Francesco Brunotti, Alfiero Capiani, Roberto Capitanelli, Francesco Carlini, Marco Carlini Senior, Marco Carlini Junior, Roberto Cavalletti, Diego Cipiccia, Mirko Concetti, Daniele Cosimati, Piero Cruciani, David De Santis, Gabriele Di Deodato, Marco Diafaldi, Fabrizio Fani, Marco Filippetti, Silvano Gamberi, Mario Giacomoni, Enrico Giusti, Roberto Latini, Andrea Leonardi, Giulio Leonardi, Stefano Leonori, Cristiano Liti, Mario Margasini, Federico Minestrini, Fabio Ortolani, Paolo Palmieri, Luca Paterni, Moreno Pica, Jacopo Rossi, Ernesto Santirosi, Federico Scatolini, Francesco Scattolini, Alessandro Scoccione, Edoardo Secondi, Maurizio Spadini, Antonio Spera, Tommaso Suadoni, Stefano Trombetti, Giulio Valli, Luca Veneri, Gianni Vignoli.