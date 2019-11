Politica, la Tesei ufficializza la nuova giunta regionale: Poco ternano fra esecutivo e assemblea

PERUGIA – La governatrice dell’Umbria Donatella Tesei, terza donna di fila a rivestire tale incarico, ha firmato ieri il decreto per l’ufficializzazione della nuova giunta regionale dopo le elezioni del 27 ottobre che avevano decretato la vittoria della Lega e del centrodestra. Pochissime le novità rispetto ai nomi già circolati nelle prime ore dopo il successo elettorale. L’unica variazione rispetto alle previsioni è l’ingresso dell’assessore di Terni Enrico Melasecche che vince il ballottaggio con Daniele Carissimi.

Dell’esecutivo fanno parte il vice presidente Roberto Morroni, esponente di Forza Italia, della quale è stato capolista, eletto, alle elezioni regionali, Paola Agabiti Urbani, che ha guidato la lista Tesei presidente, i leghisti Luca Coletto, ex sottosegretario nel primo governo Conte e già assessore alla sanità in Veneto, ed Enrico Melasecche Germini, attuale assessore comunale ai lavori pubblici a Terni. In giunta anche da esterno Michele Fioroni, assessore a Perugia, considerato vicino all’area di Fratelli d’Italia. A Fdi andrà con ogni probabilità anche la presidenza del Consiglio con Marco Squarta. Nonostante l’affermazione della Lega e di Fdi, il territorio ternana pare un po’ sotto dimensionato rispetto al nord dell’Umbria.