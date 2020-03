Covid-19, Forza Italia propone la sospensione di tutte le tasse

NARNI – Il gruppo di Forza Italia in Consiglio comunale avanza le sue proposte per lottare contro l’emergenza Covid-19. In particolare preme per sospendere il versamento di Imu e Tari fino a fine anno. “Nel frattempo – propone il capogruppo i Fora Italia Sergio Bruschijni – per sopperire alle mancate entrate si vada con con le anticipazioni di cassa per poi richiedere anche attraverso Anci piani di rientro pluriennali come fatto in casi analoghi in occasione di eventi sismici”.

Altre proposte riguardano l’esonero per tutto il periodo della sospensione delle attività del pagamento delle tariffe e delle rette dei servizi educativi per la prima infanzia e del trasporto scolastico, la previsione per altre imposte della stessa sospensione, quali la Tosap, imposta sulla pubblicità e il canone d’affitto per gli immobili comunali.

“ In questo contesto – aggiunge sempre Bruschini – va attentamente anche rivisto in ribasso le entrate previste per l imposta di soggiorno ,le contravvenzioni e quelle relative ai parcheggi. Dovrà essere insomma un bilancio completamente diverso dal solito ,ove gli schemi di attuare devono nelle competenze ammesse e possibili ricalcare l obiettivo primario non dei conti fine a se stessi ma di essere il piu possibile di supporto ai cittadini”.