I parlamentari della Lega incontrano i cittadini a Stroncone per parlare di sicurezza

Su iniziativa del segretario nazionale Lega Umbria, Virginio Caparvi e dell’esponente Lega, Annalisa Spezzi, sabato 2 febbraio alle ore 17 presso la sala del circuito museale di Stroncone, la Lega incontra i cittadini per parlare del Decreto Sicurezza ed ascoltare problematiche e richieste dopo la serie di furti nelle abitazioni che si sono verificati nell’ultimo periodo.

Saranno presenti l’On. Barbara Saltamartini (commissario Lega Terni), On. Virginio Caparvi (segretario nazionale Lega Umbria), Sen. Luca Briziarelli, On. Riccardo Augusto Marchetti (coordinatore Lega Giovani per il centro e sud), Sen. Donatella Tesei, Sen. Simone Pillon, i consiglieri regionali della Lega Umbria, Emanuele Fiorini e Valerio Mancini e il responsabile organizzativo della Lega Terni, Federico Cini.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.