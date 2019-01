Montecastrilli cardioprotetta: Arrivano i defibrillatori

MONTECASTRILLI – Anche il comune di Montecastrilli entra nel novero delle città cardio protette. L’amministrazione comunale ha infatti formalizzato l’ottenimento di tre defibrillatori da collocare in luoghi pubblici, accessibili e strategici del capoluogo e delle zone limitrofe. A donarli è stata la Società operaia Patria e Lavoro Onlus, che ha la sua sede a Montecastrilli, e che ha acquistato e concesso al Comune le apparecchiature. Secondo il sindaco, Fabio Angelucci, si tratta di “un presidio sanitario fondamentale per la rianimazione cardio-polmonare e che può davvero essere utile a salvare vite umane. Ringrazio, a nome del Comune e anche dei cittadini, l’associazione che ha voluto produrre questo generoso e importantissimo gesto per la salute pubblica. Questo tipo di defibrillatori semi automatici – spiega ancora Angelucci – può essere utilizzato anche in sede extraospedaliera e da personale sanitario non medico, nonché da quello non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare”.