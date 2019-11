Narni, 50esimo CDA Elettrocarbonium: Oggi al San Girolamo le vecchie glori, De Sica dà il calcio d’inizio

NARNI – Sarà Cristian De Sica a dare il calcio d’inizio oggi al San Girolamo dove alle 15 ci sarà il triangolare per celebrare i 50 anni del CDA Elettrocarbonium. In campo le Vecchie Glorie di Narnese ed Elettro, la nazionale attori e una selezione di deejay.

Le curiosità – Ezio Moretti ha fatto 85 gol in 343 partite ufficiali, è il recordman di presenze e reti della Narnese. Rolando Pica di gol ne ha fatti 59 in 304 partite. Fra i due c’è Umbro Chieruzzi, 330 partite 84 gol. Dei tre, solo Chieruzzi non ci sarà al San Girolamo-Gubbiotti sabato 30 novembre perché il destino per lui è stato un marcatore spietato. Giorgio Petroni è l’uomo con più partite dell’Elettrocarbonium (173), seguito da Comandini con 155 e da Moreno Gaggiotti con 150.

Dei tre allo stadio ci sarà solo Gaggiotti, mentre tra i bomber arancioneri comanda Dominici con 39 reti. C’è comunque da dire che nelle statistiche ufficiali che si fermano al 1984 mancano gli ultimi anni prima della chiusura della squadra di calcio. Purtroppo un alluvione alcuni anni fa allagò i sotterranei della sede distruggendo una incredibile mole di materiale cartaceo, fotografico e video.

Tanta storia quindi è andata distrutta. Al San Girolamo comunque molti degli ex Elettro non mancheranno. Fra questi Gianni Matticari, bomber di razza che ha passato una vita nel calcio professionistico e che ancoira oggi vive e lavora in città ed è da tutti conosciuto. Sarà uno spettacolo quello del San Girolamo-Gubbiotti, un’occasione per un amarcord di grande suggestione che difficilmente potrà ripetersi e che, tempo permettendo, si spera possa portare tanta gente sugli spalti.

Pica sarà l’allenatore della selezione di Vecchie Glorie che sfiderà la nazionale attori e quella ei Deejay nel triangola per celebrare i 50 anni del CDA Elettrocarbonium. Un evento vero e proprio che riporterà Narni indietro nel tempo, agli anni gloriosi di Elettro-Narnese.

Questi nomi delle Vecchie Glori che scenderanno in campo:

Rossano Antonini, Alessandro Brunetti, Danilo Canneori, Gianni Cardinali, Mauro Casali, Giorgio Ciani, Saverio Filippis, Giorgio Francioni, Moreno Gaggiotti, Carmelo Genovasi, Giorgio Giovenali, Renzo Luchetti, Alessandro Manni, Gianni Matticari, Ezio Moretti, Moreno Nevi, Vittorio Pagliaro, Sandro Petroni, Palmiro Picchioni, Enrico Pinelli, Cosimo Prete, Egidio Proietti, Leonardo Rossi, Edmondo Sanchini, Marco Schenardi, Federico Varazi, Gaetano Vastola, il sindaco Francesco De Rebotti, l’assessore comunale Lorenzo Lucarelli, il presidente del Narnia 2014 Roberto Pernazza e Claudio Proietti. Il commissario tecnico sarà Rolando Pica.

questa invece la nazionale attori allenata da Andrea Agostinelli:

Francesco Giuffrida, Vasfi Hamarz, Raffaello Balzo, Fabrizio Rocca, Andrea Preti, Mario Ermito, Francesco Cicchella, Domenico Fortunato, Roberto Olivieri, Samuele Mecucci, Ferdinando Giordano, Luca Capuano, Marcelo Fuentes, Enio Drovandi, Thomas Grazioso e Piero Cardano. L’allenatore sarà Andrea Agostinelli, molto conosciuto per essere stato un calciatore, fra le altre, di Lazio, Napoli, Pistoiese e Atalanta e per aver allenato la Ternana in serie B ad inizio anni 2000. Oggi è anche commentatore Rai per il calcio.