Narni, i servizi comunali aprono allo Scalo

NARNI – Torna alla sua piena operatività l’ufficio multiservizi comunale di Narni scalo. Dal 1 giugno, oltre i servizi anagrafe erogati ormai da molti anni, sarà possibile fare la carta di identità elettronica o le pratiche inerenti l’ufficio tributi e la refezione scolastica.

Sempre dal 1 giugno, informa il Comune, gli appuntamenti per il rilascio della carta d’identità elettronica dovranno essere presi al nuovo numero per le prenotazioni 0744747222 con l’opportunità per il cittadino di scegliere se recarsi agli uffici di Narni o dello scalo.

I giorni e gli orari della sede centrale di Narni e dell’ufficio multiservizi dello scalo a partire dal 1 giugno saranno così organizzati:

Narni centro

Lunedi chiuso

Martedì – Giovedì – Venerdì dalle 9 alle 11 attività di sportello, dalle 11 in poi rilascio carta di identità elettronica su appuntamento.

Mercoledì – mattina chiuso. Dalle 15 alle 17 rilascio carta di identità elettronica su appuntamento

Narni scalo

Lunedì dalle 9 alle 12 per attività di sportello. Dalle 15 alle 17 per il rilascio carta di identità elettronica su appuntamento

Martedì chiuso

Mercoledì dalle 9 alle 11 per attività di sportello. Dalle 11 in poi per rilascio carta di identità elettronica su appuntamento. Dalle 15 e 30 alle 17 e 30 ufficio tributi

Giovedì dalle 8 e 30 alle 13 e 30 ufficio refezione scolastica

Venerdì dalle 9 alle 11 attività di sportello. Dalle 11 in poi rilascio per carta di identità elettronica su appuntamento.

Dal 1 giugno per prendere appuntamento per il rilascio della carta d’identità elettronica si dovrà chiamare il lunedì il numero 0744 747222 nei seguenti orari: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.