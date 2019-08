Narni, alla Rocca Albornoz arrivano “Narni Arcobaleno” e “Note di Stelle”

La commissione Pari opportunità del Comune, gli assessorati alle politiche sociali e diritti umani e varie associazioni rendono noto che il 31 agosto si svolgerà a Narni “Narni Arcobaleno”, iniziativa contro l’omofobia e per l’affermazione dei diritti civili e parità di genere. L’inizio è fissato alle 18 alla Rocca Albornoz con iniziative ludiche, quindi la partenza di un corteo a piedi in direzione centro storico.

A Piazza dei Priori ci sarà la presentazione delle attività dei vari soggetti aderenti per la promozione dei diritti civili e la condivisione di un programma di promozione per il 2020 all’interno della rete Pride nazionale. Sempre nella stessa serata anche musica e gioco di luci con i colori arcobaleno. Secondo gli organizzatori si tratta di “una giornata di riflessione e di impegno per promuovere la cultura dell’inclusione, della solidarietà, del rispetto della dignità umana, della tutela della persona, della lotta contro ogni forma di discriminazione di genere e omofobica.

L’assessorato al turismo, in collaborazione con Sistema Museo, gestore della Rocca Albornoz, organizza invece per il 1 settembre la manifestazione Note di Stelle, serata dedicata al cibo e alla buona musica.

La serata è parte del progetto Narni Taste 2019 finanziato attraverso un bando del Gal Ternano ed è, secondo il Comune, “un appuntamento atteso che riscuote successo tra i cittadini e i turisti, sia per il fascino della Rocca di notte, sia per l’intrattenimento e le degustazioni di prodotti tipici e vini”. A partire dalle 19 sarà possibile accedere gratuitamente al giardino della Rocca. Gratuite anche le degustazioni.