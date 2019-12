Narni, Corsa all’Anello, il Comune dà in gestione campo di gara e Palazzo dei Priori

NARNI – Le condizioni del campo di gara della Corsa all’Anello destano qualche preoccupazione. Il sistema di manutenzione dell’antistaduio va infatti un po’ a rilento e il rischio è che i costi per la sua gestione pratica lievitino per far fronte alle necessità di rimessa a posto per far disputare le gare equestri, in patricolare la corsa di maggio e la rivincita di settembre. A proposito di quest’ultima però c’è da registrare che non tutti sono pienamente d’accordo con la seconda edizione.

Ci sono ambienti della Corsa all’Anello che auspicherebbero un rpensamento non tanto nella corsa in se stessa quanto nella formula relativa, in particolar modo, alla durata della festa. Danilo Regis, capo priore di Santa Maria è uno di quelli che vorrebbe ridiscutere il format. “Non è una opposizione alla rivincita per partito preso – spiega – è solo la necessità di rivedere alcune cose. Discutiamone insieme”. Intanto sul fronte gestione si registrano due fatti molto importanti.

Si tratta delle convenzioni approvate dal Consiglio comunale riguardano l’assegnazione formale, appunto in gestione, alla Corsa all’Anello, sia del campo di gara che di buona parte di Palazzo dei Priori, attuale sede della manifestazione e in particolare dell’associazione Corsa all’Anello. All’antistadio ci sono ora le condizioni per poter disputare anche altre gare equestri oltre a corsa e rivincita mentre per Palazzo dei Priori pochi giorni fa la Corsa all’Anello ha presentato un progetto che punta a sviluppare iniziative che innalzino il livello culturale della manifestazione storico-rievocativa.