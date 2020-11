Narni, don Angelo D’Andrea nuovo vicario della Forania di Narni

NARBNI – Don Angelo D’Andrea è stato incaricato dal vescovo mons. Piemontese di guidare il servizio di vicario foraneo nella Forania di Narni. Don D’Andrea subentra a don Sergio Rossini che lascia anche l’ufficio liturgico diocesano. Al suo posto padre Sergio Prina Cerai, mentre don Rossini rimane responsabile del settore musica sacra.

Per don Angelo è un ritorno al centro storico dove per alcuni anni ha tenuto la parrocchia di San Giovenale e Cassio. Recentemente don D’Andrea si è insediato nella parrocchia de La Quercia-Sant’Antonio dove era già stato in passato, prima di andare a Guardea e poi a Campomicciolo a Terni.