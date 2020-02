Narni, il Mosap chiede un posto di polizia in città: “Tanti turisti, aziende e un parco giochi in arrivo”

NARNI – Potrebbe nascere il primo posto di polizia a Narni. Se venissero infatti accolte le proposte del sindacato Mosap rivolte al questore verrebbe a sorgere un presidio di polizia che integrerebbe la presenza dei carabinieri.

“Al questore Massucci abbiamo evidenziato la necessità di predisporre un posto di polizia a Narni, importante centro turistico e culturale, sede di facoltà universitarie, polo industriale e candidata ad ospitare un grande parco divertimenti”, dicono Fabio Conestà e Roberto Fioramonti, segretario generale e segretario nazionale del sindacato di polizia Mosap.

“E stato richiesto un aumento di organico – aggiungono poi – di uomini e mezzi, da utilizzare anche in provincia perché un significativo incremento di agenti vuol dire più sicurezza non solo in città, ma nel territorio ternano. Non dimentichiamo poi che Terni ospita una delle più importanti Acciaierie in Italia. Ecco perché la realtà ternana merita un’attenzione particolare da parte del Viminale – continuano Conestà e Fioramonti – che auspichiamo si traduca nell avvio di un numero di agenti adeguato.

L età media dei poliziotti a Terni è di 49 anni e c è bisogno di rinforzi e ricambi”. All incontro con il questore presenti anche il segretario provinciale, Leonardo Raggi, e i due vice Andrea Antonelli e Gianluca Rossi.