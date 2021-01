Narni, il Psi riporta in primo piano la figura di Aldo Netti

NARNI – Federico Novelli e Claudio Ricci del Psi hanno presentato una mozione per ricordare la storica figura dell’ing. Aldo Netti. Questo è il testo della mozione: “Riteniamo opportuno che l’amministrazione raccolga la proposta già formulata in quella sede dall’Ing. Giuseppe Fortunati, che in questi anni ha lavorato assiduamente alla

ricerca storica sulla figura dell’Ing. Aldobrando Netti ed alla divulgazione, ed allestisca il

centro, luogo ideale per illustrare la storia dello sviluppo idroelettrico locale e quella del

“pioniere” nostro concittadino, dedicandogli una mostra permanente e mettendo in opera

una mini idro che utilizzi, esattamente come in passato, la forza idraulica della sorgente di

Stifone, al fine di fornire ai visitatori ed alle scolaresche una visione pratica.

Centocinquantadue anni fa, il 1 gennaio 1869, nasceva a Stifone Aldobrando Netti,

pioniere dell’energia elettrica che partendo da Narni, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del

Novecento illuminò circa 130 paesi dell’Italia Centrale, tra Umbria e Lazio.

Figlio di mugnai, grazie alle borse di studio vinte poté proseguire gli studi prima

presso l’Istituto Tecnico di Terni prima e quindi presso l’Istituto Superiore Politecnico di

Milano, laureandosi in ingegneria Industriale.

Subito dopo gli studi fece ritorno a Stifone con la determinazione di sperimentare

quanto di buono aveva appreso dai libri e dallo studio delle macchine di Edison alla

centrale termoelettrica della Redegonda.

Il mulino di famiglia diventerà la fucina dei suoi esperimenti. Una sua macchina,

collegata alle pale del mulino, farà il miracolo di produrre energia elettrica con cui

accendere le lampade per rischiarare le notti di Stifone e poi, con un ardito impianto di

linee elettriche, quelle di Narni.

Il 10 novembre del 1892 inaugurò a Stifone l’Officina, la prima centrale elettrica di

Narni. La città di Narni è la prima in Italia ad avere una “Officina Elettrica

Municipalizzata”.

Dopo la prima costruita a Narni l’Ing. Netti, costruì altre centrali a Spoleto, alla

Cascata delle Marmore (trasferiva l’energia anche a Spoleto), Todi, Fabriano, Orvieto,

Viterbo, Acquapendente ed in altri paesi del Centro Italia.

La storia dell’ingegner Netti prosegue di successo in successo, da progettista

diventa proprietario di centrali elettriche e poi creatore e distributore di reti elettriche

mentre il suo Mulino di giorno continuerà il lavoro di macinazione e la notte lavorerà per

portare la luce a Narni.

Studioso, industriale, insignito dell’onorificenza di cavaliere del lavoro, deputato, il

suo ingegno e le sue opere contribuirono in maniera straordinaria alla crescita economico,

industriale di Narni e del nostro territorio.

Per queste ragioni riteniamo giusto ricordare questa figura.

Nel luglio 2019 la Erg ha donato al Comune di Narni gli immobili – inseriti

nell’itinerario turistico delle Gole del Nera – del “Mulino Signorini”, successivamente

“Officina Idroelettrica Comunale”, recentemente ristrutturato, oltre a quello diruto del

“Mulino Comunale di Stifone”, da destinare a fini sociali, come centro documentativo

ambientale e polo didattico”.