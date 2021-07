Narni, la Vie del Cinema nel nome di Fellini e Sciascia

NARNI – Si svolgerà dal 3 al 7 agosto la 27ma edizione di Narni, le vie del cinema, la Rassegna di cinema restaurato, diretta da Giuliano Montaldo e Alberto Crespi e organizzata per iniziativa del Comune di Narni con la collaborazione della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, del Museo Nazionale del Cinema di Torino e della Cineteca di Bologna. In attesa di svelare il programma completo delle serate che comporranno la rassegna di cinema restaurato, ecco intanto alcune anticipazioni sulla prossima 27.ma edizione.

IL 2 AGOSTO ORE 20.00 SPETTACOLO TEATRALE CON MUSICHE DAL VIVO “FEDERICO DEI SOGNI” – Ad anticipare la partenza di Narni. Le vie del cinema, lunedì 2 agosto alle ore 20.00 presso il Parco pubblico “Donatelli” si terrà lo spettacolo teatrale con musiche dal vivo, Federico dei Sogni con Gianni De Feo, Germano Rubbi e con la fisarmonica di Daniele Mutino. Musiche originali di Francesco Verdinelli e regia di Germano Rubbi.

Questo spettacolo vuole celebrare la personalità del grande regista Federico Fellini in maniera unica e originale. Federico dei sogni non è solo uno spettacolo di teatro con musiche dal vivo, né una ricostruzione autobiografica di Fellini, né immagini dei suoi film… “Federico dei sogni” è un sogno stesso. Un sogno in cui di certo c’è solo la fisicità dell’attore che interpreta il protagonista dalle molteplici identità: Federico Fellini, o il suo alter ego, “Snaporaz”, o lo psicanalista che ascolta le sue visioni… I film di Fellini, gli aneddoti sconosciuti e le curiosità più bizzarre faranno da sfondo a questo originale spettacolo teatrale.

TRIBUTO A LEONARDO SCIASCIA – Leonardo Sciascia è uno dei protagonisti della prossima edizione di Narni. Le vie del Cinema. Per celebrare il centenario dalla nascita del grande scrittore e intellettuale siciliano, che cade quest’anno, sarà allestita all’ingresso del Parco pubblico Bruno Donatelli una mostra fotografica sui film ispirati a Sciascia, legata al libro di Fabrizio Catalano – nipote dello scrittore – e Vincenzo Aronica “Sciascia e il cinema. Conversazioni con Fabrizio”, edito da Rubettino in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, che verrà presentato a Narni in una delle serate di Narni. Le vie del cinema.

TORNA PER I PIÙ PICCOLI LA RASSEGNA DEL CINEMA ANIMATO – La rassegna parallela alla classica selezione di pellicole restaurate proporrà ogni sera su grande schermo a partire dalle ore 21.00, in un’ala laterale del Parco pubblico “Donatelli”, una selezione di film animati dedicati ai più piccini. Saranno proposti: Il libro della giungla di Wolfgang Reitherman, Bianca e Grey e la pozione magica di Andrey Galat, Maxim Volkov, Le meravigliose avventure di Simbad di Taiji Yabushita, Yoshio Kuroda, Il pianeta del tesoro Ron Clements, John Musker, Taddeo l’esploratore e il segreto di re Mida di Enrique Gato e David Alonso.