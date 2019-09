Narni, oggi si corre la Rivincita: Piove come a maggio

NARNI – Per la seconda volta consecutiva piove. Così come a maggio, adesso la Rivincita verrà corsa sul bagnato, nelle sole due prime volte che sarà usato, il nuovo campo di gara, è stato sempre inzuppato d’acqua, un record, certamente poco invidiabile, e che rimarrà negli annali. La gara di oggi non è in discussione, la pista è perfettamente agibile e la corsa si disputerà regolarmente.

Resta naturalmente il fatto che il colpo d’occhio e lo spettacolo ne risentiranno, così come, probabilmente, ne risentirà l’affluenza di pubblico a meno che nel pomeriggio non cambino le condizioni atmosferiche e si riveda un po’ di sole. La sfilata del corteo storico al momento in cui scriviamo è in forse e tutto dipenderà da quanto durerà la pioggia.

Detto questo i magnifici nove sono pronti per scendere in pista alle 16. Mezule e Santa Maria sfidano Fraporta per riprendersi l’anello di maggio, Mezule e Fraporta vogliono invece levare lo scettro della Rivincita a Santa Maria che se la aggiudicò l’anno scorso.

Per Mezule corrono gli fantini di maggio: Mirko Concetti, Ernesto Wilmi Santirosi e Tommaso Finestra. La riserva sarà Filippo Quadraccia. Anche Fraporta non cambia la rosa dei cavalieri e mette in pista Mattia Zannori, Luca Paterni e Gioele Bartolucci. La riserva sarà Leonardo Piciucchi.

Novità, e che novità, invece a Santa Maria. Diego Cipiccia ha escluso se stesso e si è tirato fuori. Non correrà stavolta e farà solo il responsabile. Scenderanno in campo Marco Diafaldi, Tommaso Suadoni e Marco Bisonni. La riserva sarà proprio Cipiccia.

Le tornate – Sono state sorteggiate ieri le tre tornate. Eccole come le ha rese la pagina facebook della Corsa all’Anello:

PRIMA TORNATA

Terziere Mezule: Tommaso Finestra

Terziere Fraporta: Mattia Zannori

Terziere Santa Maria: Marco Bisonni

SECONDA TORNATA

Terziere Mezule: Wilmi Santirosi

Terziere Fraporta: Gioele Bartolucci

Terziere Santa Maria: Tommaso Suadoni

TERZA TORNATA

Terziere Mezule: Mirko Concetti

Terziere Fraporta: Luca Paterni

Terziere Santa Maria: Marco Diafaldi