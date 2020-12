Narni, ruba un cellulare: Denunciata una 32enne dai carabinieri

NARNI -Le ruba il cellulare con tanto di caricabatteria, approfittando del fatto che la proprietaria lo aveva momentaneamente lasciato per alcuni minuti all’interno di una rivendita automatica di bevande. La refurtiva però, G.V., 32 anni, se l’è goduta poco. I carabinieri di Narni centro infatti, poco dopo aver ricevuto la denuncia da parte della proprietaria hanno rintracciato la donna che lo aveva rubato e l’hanno denunciata per furto.

Una volta accortasi che il cellulare non c’era più infatti, la proprietaria ha segnalava il fatto ad una pattuglia dei carabinieri in servizio in quel momento nella zona facendo scattare la denuncia e le ricerche che in poco tempo hanno permesso di ritrovare il cellulare e la responsabile del furto.