Narni, Sesta edizione di Narnia Terror Night al cinema Monicelli

NARNI – Si è svolta ieri, lunedì 22 ottobre, al cinema Mario Monicelli di Narni la “Narnia Terror Night”, rassegna dedicata al cinema horror indipendente italiano. La rassegna, giunta alla sesta edizione, è organizzata dal regista ternano Eros Bosi, autore di “Circondato dalle tenebre2 (2014), “Evil selfie” (2016) e “Vamp stalker” (2017).

In apertura della serata, c’è stato un omaggio per i trent’anni dall’uscita del film “My loveley burnt brother and his squashed brain” del 1988, uno dei primi film del panorama horror indipendente italiano, girato dai torinesi Giovanni Arduino e Andrea Lioy.

Il film in proiezione sono stati i seguenti: “Io non le credo” di Luca Bertossi (Udine), “Lucinda” di Alberto Bambini (Lucca), “Il caso della belva del plenilunio” di Andrea Maccarri (Tuscania, Viterbo), “David” di Denis Frison (Spinea, Venezia), “The curse of the cryining child” di Pietro Cinieri e Alessandro Masella (Taranto).