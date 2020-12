Narni, si denuda in pieno centro allo scalo: Denunciato, protestano M5S e Lega

NARNI – Giovane dà in escandescenza e per fare un gesto eclatante si denuda in pieno centro. E’ successo ieri, 10 dicembre, a Narni scalo dove un ragazzo si è reso protagonista di un gesto sconsiderato le cui motivazioni non sono ancora note. Come si vede dalle foto, il ragazzo, di cui non si conoscono le generalità, si è spogliato in mezzo al centro abitato. I carabinieri che hanno la stazione a poche centinaia di metri sono subito arrivati e dopo averlo convinto a rivestirsi lo hanno denunciato per atti osceni.

La condanna di Tramini (Cinquestelle) – “Quello che è accaduto oggi in pieno centro a Narni, in mezzo alle vie trafficate della nostra cittadina, è un qualcosa che ci indigna. Un ragazzo in evidente stato di alterazione ha dato in escandescenze, denudandosi. Ringraziamo per il pronto l’intervento le forze dell’ordine, che ogni giorno sono in prima linea per garantire la sicurezza ed il decoro urbano.

Noi, come politica, dobbiamo fare solo una cosa: fornire loro tutto il supporto e gli strumenti adatti per compiere al meglio il loro lavoro. Ed evitare di strumentalizzare episodi come quello di oggi, senza lavorare concretamente. Non serve a niente reagire di pancia, perchè l’indignazione passa e lascia il tempo che trova. Bisogna reagire con la testa, rispondendo con azioni concrete ad un mondo che sta mutando.

Qualche anno fa venne approvato all’unanimità un nostro atto relativo alla sicurezza ed il decoro urbano, che oggi non ha ancora mai trovato effettiva attuazione. Si trattava di un progetto che attraverso il coinvolgimento dell’eccellenza dell’Università in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza avrebbe fornito soluzioni utili a frenare fenomeni come quelli che hanno toccato il nostro territorio.

Basti ricordare i graffiti al Ponte d’Augusto, il danneggiamento della chiesa di San Girolamo, le oscenità disegnate sui muri del centro storico ed altri gesti come quello di oggi. Sono piccole cose che, come nella teoria della finestra rotta, vanno riparate il prima possibile. Proviamo questa volta a reagire di testa e non di pancia, attraverso soluzioni concrete. Noi le nostre le abbiamo già messe sul tavolo, adesso mettiamole in pratica”.

La protesta della Lega – Anche la referente provinciale della Lega Terni, l’on. Barbara Saltamartini e la Lega Narni – Comprensorio Flaminia con il suo referente territoriale, David Veller, commentano gli atti osceni verificatisi a Narni scalo.

“Un episodio inqualificabile quello di cui si è reso protagonista, ieri pomeriggio, nella via principale di Narni Scalo, un nigeriano 20enne. Di fronte agli occhi increduli ed indignati dei passanti, lo straniero ha cominciato a spogliarsi, rimanendo nudo dalla cintola in giù. Numerose le foto che circolano nel web. Il nostro plauso va ai Carabinieri di Narni e agli operatori del 118, che sono prontamente intervenuti per fermare il ragazzo e riportare la calma.

I cittadini sono stanchi di essere testimoni di atti del genere.

Purtroppo non si tratta di un caso isolato. L’episodio di ieri fa il paio con quello di sabato, verificatosi ad Amelia, quando un nigeriano, pregiudicato e clandestino, nei pressi di un supermercato, si era fatto notare per atti osceni, ed in quell’occasione anche per reati di resistenza a pubblico ufficiale. Come Lega ci chiediamo cosa ci facesse ancora sul suolo italiano.

E’ inaccettabile uscire di casa, poco dopo le 13, di un giorno feriale, con tanti bambini e ragazzi in giro, magari poco dopo la scuola, ed imbattersi in scene come quella avvenuta a Narni Scalo.

Ci chiediamo se il giovane, che è stato denunciato e che verrà espulso dal territorio nazionale, aveva le credenziali per poter risiedere nel nostro paese.

Ci chiediamo se è figlio della politica dei porti aperti e del politically correct della sinistra buonista, tanto brava a giustificare e a trovare attenuanti a chi sta riducendo a brandelli la sicurezza e il decoro delle nostre città, di quella sinistra che sta cancellando in queste ore i Decreti Sicurezza voluti dalla Lega. In una fase in cui viene imposta agli italiani l’osservanza di regole stringenti, che limitano di fatto alcune delle nostre libertà costituzionali, risulta ancora più grave e meno accettabile che vi siano categorie di persone che si sentano immuni dal rispetto delle norme, anche quelle minime di convivenza civile, che non contemplano affatto l’ipotesi di denudarsi in pubblico.

La libertà di ognuno, finisce dove comincia quella dell’altro. Questi atti osceni stanno violando la libertà delle persone per bene, che liberamente vorrebbero avere la possibilità di portare fuori i loro bambini senza dovergli spiegare il perché di situazioni così al limite. Non possiamo parlare di integrazione, se si rifiutano arbitrariamente i nostri valori.

Non siamo disposti ad accogliere chi non rispetta il nostro ordinamento giuridico e mostra platealmente disprezzo verso le nostre leggi e le regole del vivere comune del Paese che li ospita. Chiediamo a gran voce l’osservanza delle norme ed il ripristino della legalità. E a chi mostra disprezzo per il nostro stato, auguriamo solo di tornare presto alle regole del proprio paese di provenienza. Con un biglietto di sola andata. E francamente è già tanto, per il popolo italiano, sopportarne il costo”.