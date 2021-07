Narni, torna la Corsa all’Anello: Si disputa il 5 settembre

NARNI 8 luglio 2021 – Dopo due edizioni annullate a causa del covid, torna a disputarsi la Corsa all’Anello. La gara è stata ufficializzata dall’organizzazione e si farà il 5 settembre alle 18 al campo dei giochi. Rientrerà nell’edizione 2021 della festa che inizierà il 27 agosto con il programma di “Secondo Aevo”. Sabato 10 luglio intanto prenderà il via il percorso che porterà alla gara equestre con le visite ai cavalli delle tre scuderie di Mezule, Fraporta e Santa Maria.

Ogni terziere potrà sottoporre alle visite 6 cavalli (18 complessivi) e quest’anno, per aggiungere un importante tassello alla cura ed all’attenzione che sia le scuderie, sia l’associazione Corsa pongono nei confronti dei cavalli, verrà effettuato un prelievo di sangue a sorteggio ad un cavallo per terziere, valido come test antidoping. La commissione veterinaria è stata confermata e sarà formata dal prof. Marco Pepe dell’Università di Perugia, dalla veterinaria della Fitetrec Stephanie Rouge e dal dott. Guido Castellano.

Si procederà, poi, con tre prove ufficiali prima della giostra equestre che si terranno al Campo de li Giochi. La prima si terrà domenica 8 agosto alle 17, la seconda sabato 21 agosto alle 17 e la terza venerdì 3 settembre alle 17. “E’ una grande soddisfazione – ha affermato il presidente dell’associazione Corsa all’Anello Federico Montesi – poter finalmente tornare con la Corsa al campo. Il mio ringraziamento va ai terzieri per aver ripreso in pieno le attività ed aver mantenuto in vita ed in piena efficienza le scuderie, nonostante tutte le difficoltà legate all’emergenza covid – 19”.

“Siamo indubbiamente molto felici – hanno spiegato i responsabili della segreteria tecnica dell’Associazione Corsa all’Anello Filippo Miliacca e Giovanni Cipiccia – del ritorno in campo de cavalieri che dopo lungo tempo torneranno a disputare la Corsa all’Anello. La possibilità di correre è davvero preziosa e rappresenta un ritorno alla normalità che attendevamo da tempo.

Il Campo de li Giochi è stato già sottoposto a manutenzione e nelle prossime settimane verrà preparato sia per le prove che per la gara equestre, in modo tale che potrà presentare le migliori condizioni possibili per la disputa della Corsa. Per quanto riguarda il numero dei posti a disposizione e la vendita dei biglietti – hanno concluso – verranno date a breve tutte le comunicazioni necessarie, seguendo il corso dell’emergenza covid e dei decreti del governo ad essa collegati”.