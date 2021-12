Provincia, Daniele e Longaroni i capigruppo in Consiglio

TERNI – Pronti anche i capigruppo del nuovo Consiglio provinciale. Per Provincia Libera, la lista che sostiene Laura Pernazza, il capogruppo è Gianni Daniele, consigliere della Lega a Narni. Per Nuova Provincia Terni, centrosinistra, invece il capogruppo scelto è Daniele Longaroni, sindaco di Castelviscardo e già consigliere provinciale nella passata consigliatura.

Gianni Daniele ha diffuso questo comunicato congiunto con il responsabile Lega Narni David Veller: “Vorrei innanzitutto ringraziare i consiglieri di Provincia Libera e i referenti dei gruppi politici di maggioranza, nonché la neo Presidente, che hanno indicato nella mia persona il capogruppo dell’intera compagine di maggioranza”.

Così l’intervento di Gianni Daniele.

“Un incarico che mi onora- ha aggiunto Daniele – e al tempo stesso mi responsabilizza , ancor più oggi che la nostra alleanza è maggioranza.

Questo conferimento conferma, ancora una volta, la compattezza del centro destra che, ogniqualvolta si presenta unito, ottiene risultati eccellenti”.

“Mi adopererò – ha continuato il leghista- fin da subito, mettendomi a disposizione, affinché la fiducia in me riposta venga ripagata nell’interesse dell’intera compagine e dell’amministrazione stessa”.

Daniele ha concluso invitando la minoranza alla collaborazione.

“Rivolgo un saluto ai colleghi della minoranza auspicando un lavoro sinergico e costruttivo come del resto è stato nella precedente consiliatura”

I complimenti e gli auguri per la nomina arrivano dal referente provinciale della Lega Terni, David Veller.

“Sono felice per la nomina di Gianni Daniele – ha affermato Veller – un consigliere al secondo mandato, con esperienza e capacità, che si è speso molto per i territori portando avanti le istanze di tutti. A lui, alla presidente Pernazza e a tutti i consiglieri auguro buon lavoro, consapevole che agiranno sempre nell’interesse della collettività, rappresentando anche i comuni più piccoli e periferici della provincia di Terni”.