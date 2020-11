Terni, i Lions donano cibo e panettoni alle famiglie bisognose

TERNI – A poco meno di un mese da un Natale che sarà decisamente particolare per tutti, il Lions Club Terni Host presieduto da Marco Coccetta scende in campo con un service che quest’anno si è svolto con modalità differenti rispetto al passato, ovvero con un acquisto diretto di derrate da parte del Club, anziché la tradizionale raccolta all’esterno degli esercizi commerciali. Un’azione sempre apprezzata da chi, ogni giorno, si spende sul territorio per aiutare chi più ha bisogno.

Venerdì pomeriggio infatti, presso la sede ternana del Banco Alimentare – in via Mario Corrieri – ed alla presenza del presidente di quest’ultimo, Valter Venturi, il presidente Coccetta ed i consiglieri del Club Carla Pagliari e Paolo Sillani hanno consegnato all’associazione derrate alimentari destinate a 160 famiglie bisognose del Ternano. In particolare sono stati donati 160 pandori, 160 panettoni, 1.000 pacchi di pasta, altrettanti di legumi, 50 chilogrammi di parmigiano, 350 buste di latte, 450 chilogrammi di zucchero, 350 barattoli di pomodori pelati, 350 pacchi di biscotti da un chilo, 350 confezioni di tonno, 180 bottiglie di olio da un litro, 160 chilogrammi di riso. Un gesto in pieno spirito lionistico che si spera possa rappresentare un sostegno ed un segnale di vicinanza anche nell’imminenza delle festività, quest’anno caratterizzate da valori ancora più forti e sentiti.