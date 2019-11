Terni, il nuovo prefetto è Emilio Dario Sensi

TERNI – Si è insediato ufficialmente martedì 26 novembre il nuovo prefetto di Terni Emilio Dario Sensi. Questo il suo discorso di ingresso a Terni:

“Nell’assumere le funzioni di Prefetto della provincia di Terni, desidero esprimere l’orgoglio e la soddisfazione per avere l’opportunità di servire lo Stato in una terra così ricca di storia, tradizioni e bellezze naturali. Un territorio dalla forte vocazione turistica e industriale, che tanto deve all’operosità di una popolazione abituata a superare ogni difficoltà con spirito di sacrificio e senso di appartenenza.

Assicuro il massimo impegno a porre la mia azione al servizio della comunità provinciale, al precipuo scopo di avviare un percorso comune volto a promuovere e a garantire condizioni di sempre maggiore tutela dei diritti civili, della sicurezza e della pubblica incolumità dei cittadini, della sicurezza dei lavoratori, della coesione sociale.

Sono certo di poter contare sulla collaborazione – oltre che dei Sindaci, primi rappresentanti delle comunità locali, e delle Forze dell’Ordine, imprescindibili presìdi a tutela della pacifica convivenza – di tutte le Istituzioni politiche, amministrative e sociali, nella convinzione che il dialogo e il confronto costruttivo siano fondamentali strumenti per stimolare la coscienza civile, per rafforzare la fiducia nei rappresentanti dello Stato, per sollecitare una sempre più attiva partecipazione alla vita pubblica da parte della collettività.

In questo senso, sarò sempre al fianco di coloro che si prodigano a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale della realtà provinciale, ricercando soluzioni adeguate ed efficaci a soddisfare le esigenze dei cittadini, in particolare di coloro che abbisognano di maggiore attenzione e solidarietà.

Con questo impegno, desidero rivolgere il più sentito e cordiale saluto alla cittadinanza, alle Autorità civili e militari dello Stato, alle Autorità religiose, ai rappresentanti della Regione e delle autonomie locali, alle Magistrature ed alle Forze di Polizia, alle forze politiche, economiche, professionali e sindacali, al mondo della scuola, alle istituzioni culturali, alle forze del volontariato e agli organi di informazione di questa provincia”.

IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA – Il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, ha ricevuto la gradita visita del nuovo prefetto di Terni, Emilio Dario Sensi. Durante l’incontro il presidente Lattanzi ha porto al prefetto i saluti personali e quelli dell’amministrazione provinciale, rappresentando idealmente anche il messaggio di benvenuto dei sindaci del territorio. “E’ con estremo piacere che dò il benvenuto al nuovo prefetto ed auguro a sua eccellenza un proficuo lavoro in questa terra laboriosa dove il lavoro è un valore testimoniato con le opere ogni giorno.

Terni e il suo territorio sapranno collaborare fattivamente con il nuovo prefetto, così come è sempre stato, offrendo la piena disponibilità personale ed istituzionale per far crescere la comunità sotto ogni punto di vista, da quello economico a quello politico e istituzionale fino a quello culturale e sociale. Sono tempi, quelli che stiamo vivendo, difficili e complessi ma le nostre istituzioni, a livello regionale e locale, sono sane e consapevoli delle sfide che ci attendono.

Sfide che riguardano principalmente la salute e il benessere dei cittadini, il lavoro, l’economia, l’ambiente e la coesione sociale, tutti elementi che necessitano di proseguire quell’impegno corale che trova nella prefettura la sua sintesi e il suo punto di riferimento”.