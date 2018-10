Terni, omicidio Moracci: In carcere la banda che lo uccise

TERNI – Diciotto anni di carcere ciascuno per omicidio preterintenzionale. E’ questa la pena inflitta dal tribunale di Terni ai romeni Gheorghe Buzdugan ed Elvis Epure colpevoli di aver ucciso il 91enne Giulio Moracci durate una rapina a Gabelletta di Terni il 28 aprile del 2015. a Diventano tutte definitive le condanne inflitte dalla Corte d’assise d’appello di Perugia agli imputati del processo relativo proprio all’effrato omicidio dell’anziano.

La Cassazione dopo aver confermato la pena per i due assassini, ieri, accogliendo le richieste della procura generale, alle quali si è associato il legale di parte civile, Andrea Colacci, ha ribadito anche le altre pene già stabilite dai livelli inferiori di giudizio. Diciotto anni di reclusione per quelli che sono stati ritenuti i basisti della rapina, Claudio Lupi e Granfranco Strippoli, e 14 anni al ‘palo’ Daniel Buzdugan e alla colf della famiglia Moracci, Angela Cioce, accusata di avere fornito informazioni alla banda. Si chiude così una vicenda triste e drammatica che suscitò a Terni e in provincia un grande clamore per l’efferatezza con la quale la banda agì sul corpo inerme di un anziano.