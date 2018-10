Terni, rissa fra indiani: Tre arresti

TERNI – Tre gli arresti dei carabinieri dopo la rissa fra indiani scopiata lunedì mattina 1 ototbre a Via Tre Venezie a Terni. I miitari hanno infatti tratto in arresto per rissa aggravata e lesioni personali aggravate tre giovani cittadini, di cui due 34enni ed un 33enne, tutti regolari e residenti a Terni. I carabinieri della Compagnia, più precisamente i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile insieme a quelli della Stazione di Terni, con il supporto dei colleghi del Nucleo Investigativo, accertavano che i tre connazionali poi arrestati, le cui famiglie vivono in due appartamenti contigui della stessa palazzina, per motivi di natura economica legati all’acquisto delle rispettive abitazioni, iniziavano a discutere violentemente fra loro.

Dalla lite verbale si passava velocemente alle “mani” ma non solo perché uno dei due 34enni brandiva un coltello con lama di 30 cm, poi rinvenuto e sequestrato, mentre gli altri due contendenti rispondevano con oggetti contundenti vari fra cui un disco di ghisa per bilanciere da 2 kg, che veniva sequestrato anche perché sullo stesso si rinvenivano evidenti tracce ematiche. Il tentativo di altri parenti di bloccare l’assurda contesa non sortiva effetto ed anzi portava solo all’ulteriore ferimento di altre 3 persone fra cui due donne, una 51enne ed una 32enne, ed un 26enne. Alla fine i vari coinvolti riportavano lesioni varie comprese fra i 10 ed i 25 giorni di prognosi.

L’intervento immediato sul posto degli equipaggi delle “gazzelle” dell’Aliquota Radiomobile, che non solo riuscivano a sedare la rissa ma anche ad avere contezza dei reali contendenti, insieme ai puntuali rilievi tecnici eseguiti in loco, in particolare sulle numerose macchie ematiche presenti sul “campo di scontro”, alle perquisizioni svolte alla ricerca ed acquisizione degli elementi di prova ed alla non facile escussione dei testi, rese non semplici dai legami di parentela con i soggetti poi sottoposti alla misura precautelare, ha permesso in tarda serata di dichiarare in arresto i 3 contendenti che sono stati messi a disposizione dell’A.G.