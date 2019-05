Narni, elezioni europee, inaugurazione comitato elettorale Peppucci (Lega)

Sabato 11 maggio alle ore 12 è in programma l’inaugurazione del comitato elettorale a Narni (in piazza Bocciarelli n.2) di Francesca Peppucci, candidata della Lega alle prossime europee. Sarà presente la candidata per Circoscrizione Italia Centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) Francesca Peppucci. Sono invitati i Parlamentari umbri della Lega e gli esponenti locali del movimento.

“Questo secondo comitato elettorale che si apre, dopo quello di Todi, è importante in quanto ci consente di essere sempre più vicini al territorio e a stretto contatto con le persone – spiega la Peppucci – Narni e l’Europa non sono così distanti come si pensa, anzi. Quella che sogna la Lega con Matteo Salvini è una Europa vicina non solo alle grandi città, ma anche alle piccole comunità, in grado di offrire opportunità di crescita e certezze, capace di difendere le peculiarità locali e valorizzarle. Sono certa che la sfida alle elezioni europee vedrà vincere il progetto della Lega e sono onorata di essere parte della squadra dei candidati che il nostro Segretario Federale e Ministro Salvini ha indicato. Il 26 maggio possiamo cambiare la storia e sono certa che anche in Umbria ci sarà un grandissimo consenso per la Lega”.