Area di crisi complessa Terni-Narni, arriva la Commissione Industria del Senato

TERNI – Si svolgerà domani, martedì 15 giugno, a partire dalle ore 11 presso la Prefettura di Terni, una missione istituzionale della Commissione Industria del Senato, nell’ambito dell’indagine sulle aree di crisi complessa del nostro paese. Dopo Taranto, Gela e l’area di crisi delle Marche, ora è in programma l’analisi del nostro sistema industriale.

I commissari incontreranno esponenti della Regione Umbria e delle Amministrazioni comunali di Terni e Narni. A seguire incontro con i sindacati e con rappresentanti del sistema imprenditoriale locale tra cui Confindustria e Unioncamere. Ai componenti della commissione si uniranno i parlamentari umbri Valeria Alessandrini, Stefano Lucidi, Luca Briziarelli della Lega, Emma Pavanelli del Movimento 5 Stelle e Leonardo Grimani di Italia Viva

IL COMMENTO DELLA LEGA: “TERNI BARICENTRO INDUSTRIALE”

“Siamo onorati di prendere parte a questa missione istituzionale che ci permetterà di comprendere e integrare meglio le prossime soluzioni legislative per il nostro territorio, anche in relazione alla disponibilità messa in campo dal PNRR” – affermano i senatori Stefano Lucidi e Valeria Alessandrini della Lega.

“Terni è da sempre il baricentro industriale della Regione e del centro Italia, che nel corso degli anni ha saputo non soltanto esprimere eccellenze di rilievo, ma è riuscita anche ad adattarsi ai cambiamenti e alle esigenze che arrivavano dal mercato e dall’industria” – prosegue così la nota del Senatore che chiude – “massima attenzione dunque per un territorio importante, ma a volte anche fragile, che deve essere rispettato e valorizzato”.