Narni, Vie del Cinema: Domani “Miseria e Nobiltà”

NARNI – Domani 25 luglio a Le Vie del Cinema è la volta di Miseria e nobiltà(1954) di Mario Mattoli, con Totò, un film che ci porta a suon di risate in un’Italia dove la fame la faceva da padrona. Prima della proiezione saliranno sul palcoEnrico Magrelli, critico, ex conservatore della Cineteca Nazionale e voce del programma di Radio3 Rai “Hollywood Party” e Sergio Bruno, responsabile restauri del CSC-Cineteca Nazionale che ha curato questo e altri restauri in programma.

Per i più piccoli, sempre alle 21.00, sarà proiettato il classico Walt Disney restaurato Il brutto anatroccolo (1939) di Jack Cutting, e a seguire sarà presentato il mediometraggio “Di fiaba in fiaba”, lavoro che ha visto coinvolte le sezioni A, C, F della scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” di Narni Scalo.

MISERIA E NOBILTÀ di Mario Mattoli, Italia, 1954, b/n, 95’ – Dalla commedia omonima di Edoardo Scarpetta; sceneggiatura di Ruggero Maccari; fotografia di Karl Strauss, Luciano Trasatti; musiche di Pippo Barzizza; scenografie di Alberto Boccianti, Piero Filippine – Con Totò, Dolores Palumbo, Enzo Turco, Sophia Loren, Valeria Moriconi, Carlo Croccolo, Franca Faldini – Restauro digitale realizzato dalla Cineteca Nazionale

Poveri in canna, Felice e Pasquale vengono assunti, con le rispettive famiglie, da un marchesino che vuole sposare la figlia di un cuoco arricchito. Devono fingersi i suoi parenti aristocratici in casa del suocero.

NOTE SUL RESTAURO: Miseria e nobiltà è tratto da una celebre commedia teatrale di Vincenzo Scarpetta. Diretto da Mario Mattoli, uscì nelle sale l’8 aprile 1954. Come scrive Ennio Bispuri nel suo fondamentale volume “Totò Kolossal. Quello che non sapete e che vorreste sapere sul Principe della risata” (Gremese, 2016): «Nel 1909 Edoardo Scarpetta fu il primo a ridurre per lo schermo la commedia. Nel 1914 Enrico Guazzoni ridusse a sua volta la commedia in film con l’interpretazione dello stesso Scarpetta nel ruolo di Felice Sciosciammocca. Totò e Titina De Filippo avevano recitato insieme nella commedia al teatro Nuovo di Napoli nel 1929. Eduardo, figlio naturale di Scarpetta, fu letteralmente gettato sulla scena dal padre all’età di quattro anni nel ruolo di Peppiniello. Il film ricalca fedelmente il testo originale di Scarpetta. Le uniche situazioni aggiunte da Mattoli sono la visita dei due protagonisti alla modista piemontese Nadia (Franca Faldini), l’interno del teatro San Carlino dove Sophia Loren si esibisce in una goffa danza, la scena dei due sposini che vogliono farsi fotografare e l’esilarante lettera dettata dal cafone squattrinato allo scrivano Totò».

Il restauro di Miseria e nobiltà è stato realizzato da CSC-Cineteca Nazionale in collaborazione con Movietime srl e con la Fondazione Film Commission Campania, a partire dai negativi nitrato scena e colonna. Il film è stato scansionato in 4K e poi restaurato digitalmente per eliminare le numerosissime spuntinature e le fluttuazioni di densità presenti nel negativo. La correzione del colore è stata realizzata in collaborazione con il direttore della fotografia Giuseppe Lanci, al fine di restituire al film la resa cromatica tipica della pellicola Ferraniacolor, che valorizza i colori rosso e verde acqua. Il restauro del suono è stato curato da Federico Savina. Tutte le lavorazioni sono state eseguite presso il laboratorio Augustus Color di Roma.