Amelia, ci sono i fondi per le mura di macchie

AMELIA – C’è un finanziamento di 150mila euro per la sistemazione delle mura urbiche della frazione di Macchie. Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici, Avio Proietti Scorsoni, che riferisce anche dell’iter burocratico intercorso con la Regione Umbria, ente che ha messo a disposizione i finanziamenti per le opere. “Il progetto – dice l’assessore Proietti Scorsoni – ha già avuto l’approvazione della sovrintendenza dell’Umbria ed è stato inviato alla regione per la dovuta presa d’atto finalizzato allo sblocco dei fondi previsti.

Il problema delle mura – aggiunge l’amministratore – è ben presente alla giunta comunale e vorrei rassicurare sul fatto che il Comune non ha rinunciato all’intervento. Attualmente il progetto delle mura – specifica Proietti Scorsoni – è stato inserito fra le opere relative al post terremoto. Si trova quindi inserito nell’ambito degli interventi nel cratere che contempla, ovviamente le dovute priorità, a seconda delle zone colpite, dei danni e delle emergenze”.