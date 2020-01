Narni, nuovo ospedale, Pd: “La Regione non può cambiare idea”

NARNI – Il Partito Democratico da’ l altolà all Regione sul nuovo ospedale e avvisz che se si è cambiato idea, il Pd e la città faranno le barricate. In una nota il partito democratico di Narni prende atto dell’interrogazione della consigliera regionale e comunale di FdI ma sottolinea che “non è ben chiaro se intende adoperarsi per portare a conclusione un grande lavoro di anni o intende innescare una polemica solo per mascherare i tentennamenti dell’Assessore regionale alla Sanità” Questo il comunicato completo: “Vorremmo ricordare alla Consigliera che ora fa parte della coalizione che governa la regione Umbria e che da qualche mese deve rispondere di quanto si farà o meno in Umbria e nel nostro territorio. Diciamo questo perché la risposta dell’Assessore alla Consigliera Pace in cui si mette in forse l’opera, ci sorprende e preoccupa molto, facendo sobbalzare anche cittadini e le forze sociali narnesi-amerino che si sono impegnate e hanno lavorato per la realizzazione di questo importante progetto. Un’opera infrastrutturale ritenuta da noi fondamentale e strategica per la sanità provinciale e sicuramente uno dei più grandi investimenti pubblici in Umbria con 58 milioni di euro già stanziati. Un progetto che oltre a modernizzare il servizio e mantenere competenze di professionisti e operatori sanitari già impegnati nei due ospedali esistenti, con la sua costruzione ha l’ambizione di contribuire a rimettere in moto anche l’economia del territorio. E’ paradossale che la nuova guida regionale tentenni proprio a qualche giorno dal pronunciamento del Tar dell’Umbria che, dopo 11 anni dal primo ricorso, ha dato finalmente ragione al Comune di Narni e all’Asl 2 per quanto riguarda gli espropri di 12 mila metri quadrati necessari alla realizzazione del nuovo ospedale. Se la Presidente Tesei, tramite l’Assessore veneto Coletto, per favorire altri territori intende cancellare con un colpo di spugna un progetto giunto ormai alla progettazione esecutiva, troverà il Partito Democratico e la Città di Narni sulla sua strada a difesa di una scelta giusta, consolidata e necessaria a decongestionare, modernizzare e migliorare il sistema sanitario ternano. Carichi di fiducia, continueremo ad impegnarci e a lavorare, mantenendo vivo il dialogo costruttivo e leale con tutti, per il bene della nostra città “.