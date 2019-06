Narni, puzze allo scalo in piena notte: Arpa sul posto

NARNI – L’Arpa è intervenuto a Narni scalo nella notte tra venerdì e sabato per verificare la situazione relativa all’aria. Alcuni cittadini infatti hanno chiamato le autorità allarmate da cattivi odori che si avvertivano in particolare nella zona dopo l’area artigianale, in direzione San Gemini. I tecnici Arpa hanno svolto le analisi e renderanno noti i risultati non appena disponibili. La vicenda però ha avuto anche strascichi politici. Luca Tramini, capogruppo Cinquestelle, ha annunciato la presentazione di un’interruzione in merito e una richiesta di accesso agli atti.